Alessandria - Spal, la sorpresa Viviani

ALESSANDRIA - La sorpresa della Spal per la gara di domani si chiama Viviani.

In dubbio fino a questa mattina, più no che sì l'indicazione, invece è una certezza. Lo ha annunciato Roberto Venturato nella conferenza stampa al termine della rifinitura e prima della partenza per Alessandria. "Viviani e Mancosu stanno bene, si sono allenati tutta la settimana". Quindi utilizzabili, anzi titolari annunciati: gli allenamenti off limits permettono, a ogni latitudine, di mascherare le condizioni dietro la frase "il giocatore sarà monitorato ogni giorno".

Per Venturato ampia scelta in ogni reparto. In difesa ballottaggio tra Celia e Tripaldelli, recuperato, a disposizione anche Finotto e Vicari. In attacco la coppia favorita è Vido - Melchiorri, Colombo l'alternativa al secondo. Restano fuori Rossi, Zuculini e Heidenreich. "L'Alessandria vuole giocarsi tutto - così Venturato - Noi dovremo avere lo stesso atteggiamento".

Chi in mezzo?

Decisamente meno margini di scelta in mezzo ha Moreno Longo: Casarini è squalificato, Gori non è ancora recuperato, in mediana Ba (che può farcela) con Milanese. C'è anche Barillà, ma non ha ancora i 90 minuti: da utilizzare per un cambio in corsa, nella parte finale.

Tornano a disposizione Parodi e Pierozzi, da valutare se anche Kolaj può andare almeno in panchina.