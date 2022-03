Borsalino, nuovo flagship store a Montecarlo

Borsalino ha aperto il 16 marzo un nuovo flagship store all’interno del lussuoso Metropole Shopping di Montecarlo, dove nell’estate del 2021 era stato inaugurato un pop-up store di grande successo.

Per l'occasione, è stato scelto il primo piano in uno dei complessi più importanti della cittadina monegasca, in Avenue des Spélugues. Affacciato sulla galleria con due importanti vetrine, il punto vendita occupa una superficie di 35 metri quadrati, caratterizzati da un’originale identità visiva studiata per accogliere le collezioni Borsalino di cappelli, berretti e accessori.

“Siamo molto orgogliosi della nuova apertura nel Principato di Monaco, uno dei luoghi prediletti dal turismo internazionale - commenta Mauro Baglietto, Managing director Borsalino - È una pagina importante nel piano di rilancio aziendale: tra i nostri obiettivi c’è quello di sviluppare il retail internazionale”.

Il nuovo punto vendita di Montecarlo va ad aggiungersi ai due flagship store di Mykonos e Milano-Linate, inaugurati negli ultimi dodici mesi da Borsalino: prosegue dunque il progetto pop-up stores che nell’estate 2022 coinvolgerà le più importanti destinazioni turistiche del Mediterraneo, oltre che - per la prima volta nella storia del brand - gli Stati Uniti.