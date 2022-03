Al Moccagatta beni di prima necessità per l'Ucraina

ALESSANDRIA - In occasione di Alessandria - Spal, il Moccagatta diventa un punto di raccolta di generi di prima necessità, viveri e medicinali da inviare in Ucraina.

Ad Alessandria, come su tutti gli altri campi, l'iniziativa, lanciata dalla Serie Bkt (anche per il turno infrasettimanale del 5 e 6 aprile), i tifosi sono invitati a portare materiale, da far arrivare alle popolazioni colpite conflitto russo - ucraino. Un modo diretto per dare il proprio contributo e l'adesione di tutta la seconda serie nazionale sarà ribadita, sui led, con la scritta "B for peace", che sarà anche sulla patch applicata alle maglie indossate dai calciatori di tutte le squadre.

Già il 26 e 27 febbraio tutte le partite erano iniziate con 5 minuti di ritardo e "B for peace" era stato lanciato in quella occasione. "Con questo nuovo progetto solidale - così sottolinea il presidente, Mauro Balata - la B è in prima linea per ribadire che "Il calcio è per la pace". I venti club hanno immediatamente aderito, rilanciando sui canali social l'invito alle tifoserie (lo ha fatto con evidenza anche l'Alessandria) per questa azione realizzata in collaborazione con Ukrainian Association of Football (la federazione ucraina), "per ribadire la centralità del territorio, che travalica l'evento sportivo e si inserisce nelle dinamiche sociali ed economiche dei luoghi che ospitano il 'campionato degli italiani' ".