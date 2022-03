Castellazzo, un pari che vale con la capolista

VINOVO - Dovrebbe sempre giocare con le prime della classe il Castellazzo. In casa della capolista Chisola un pareggio (1-1) che vale, perché dice a tutte le formazioni che sono davanti, e che i ragazzi di Molina vogliono provare a raggiungere, che chi ha la maglia biancoverde non molla e se la giocherà fino alla fine.

Il vantaggio dura 180 secondi

Grande equilibrio nel primo tempo, solo un paio di conclusioni, Sardo per i padroni di casa, di poco sopra la traversa, Di Santo per i biancoverdi, diagonale che il portiere allunga in angolo con l'aiuto di un difensore. Si ripete sul tiro incrociato di M'Hamsi, prima dell'intervallo, e pochi minuti prima è Di Santo ad arrivare un soffio in ritardo per il tapin sul taglio di Zunino.

Il risultato si sblocca nella ripresa: al 3' Castellazzo in vantaggio, con un tacco di Recchiuto. La gioia dura solo due minuti, perché al 5' Negro pareggia. Vibranti proteste degli ospiti, perché l'attaccante del Chisola cintura Benabid per liberarsi in area, ma l'arbitro convalida. Equilibrio fino alla fine, con un interminabile recupero di quasi 8 minuti, e un paio di opportunità ancora per la formazione castellazzese, con Rosset e Zunino. "Tra andata e ritorno abbiamo preso 4 punti alla capolista - sottolinea il presidente Cosimo Curino - Siamo vivi"

CHISOLA - CASTELLAZZO 1-1

Marcatori: st 3' Recchiuto, 5' Negro

Castellazzo: Rosti, Ventre, Guglielmi, Viscomi, Cascio, Benabid, Liguro, recchiuto, Di Santo, M'Hamsi, Zunino. All.: Molina