Alessandria - Avis, la partita si gioca insieme

ALESSANDRIA - Che Giuseppe 'Pino' Massara sia un grande tifoso dell'Alessandria è noto. Ma all'Avis, di cui è presidente, il grigio è ovunque, anche all'ingresso, dove c'è il poster della rosa e dello staff sotto la scritta in marmo che ricorda la sede la nascita della 'Casa del Donatore' e il motto, "credendo nella speranza, oltre ogni speranza".

Foto, sciarpe, gadget che raccontano una passione. L'ha scoperta la delegazione della squadra, in visita oggi, in particolare Matteo Pisseri e Riccardo Chiarello, a cui Massara e tutto il direttivo hanno raccontato l'attività, le iniziative e il valore della donazione.

Per i due calciatori una tshirt speciale, con la scritta "super donatore". Dalla società gratitudine per l'accoglienza e la conferma della grande attenzione e riconoscenza verso chi opera nel volontariato, nel sociale ed è sempre in prima linea per azioni solidali.