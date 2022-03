Con o senza esperienza, le offerte della settimana

LAVORO - Dal 1°di ottobre l'accesso ai servizi del portale www.iolavoro.org è possibile esclusivamente tramite Spid. Le persone non ancora in possesso di Spid possono temporaneamente candidarsi alle offerte di lavoro inviando il curriculum alla mail candidature.cpi.alessandria@agenziapiemontelavoro.it, specificando il codice dell'offerta.

26423 - Aiuto pizzaiolo Mansioni: la persona si occuperà di supportare il pizzaiolo nel preparare impasti, farcire e condire pizze, riordino e pulizia del locale. Requisiti: preferibile minima esperienza, interesse per il settore, disponibilità al lavoro serale. Sede di lavoro: Alessandria centro. Contratto di inserimento: tempo determinato. Orario di lavoro: 28/30 ore settimanali.

26404 - Tirocinante sostituzione vetri e cristalli per automezzi Mansioni: la persona sarà formata nell'installazione e riparazione di vetri e cristalli per automezzi in officina e presso i clienti. Requisiti: età massima 29 anni, qualifica professionale o diploma in ambito meccanico, patente B, buona manualità, buone competenze informatiche. Tipologia di inserimento: tirocinio retribuito di 6 mesi con orario di lavoro full time dal lunedì al sabato, finalizzato all'inserimento con contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Alessandria

26388 - Assistente amministrativo per cooperativa sociale – tirocinio Mansioni: la persona si occuperà di apprendere la mansione di addetta/o alle pratiche amministrative relative alla gestione dei documenti della cooperativa sociale, coordinamento dei vari servizi assistenziali ed educativi. Requisiti: Laurea in Servizio Sociale o in Scienze dell'Educazione e Formazione, disponibile a tirocinio iniziale di 6 mesi per possibile poi inserimento definitivo. Disponibile a trasferte in Liguria nell’arco della giornata. Sede di lavoro: ALESSANDRIA.

Contratto di inserimento: tirocinio retribuito e poi possibile assunzione

26363 – Contabile Mansioni: la persona si occuperà di rilevazione contabile ordinaria e semplificata con preparazione delle dichiarazioni, invio CCIA e telematici. Requisiti: esperienza nella mansione, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, gradita conoscenza programma Team System. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro full time. Sede di lavoro: Alessandria

26330 - Cameriere/a di sala Mansioni: accoglienza clienti, servizio ai tavoli, allestimento e gestione della sala. Requisiti: capacità gestionali, conoscenza dei vini e della caffetteria, ottime competenze relazionali. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato part time con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26327 – Barista Mansioni: servizio di caffetteria e cocktail. Requisiti: buone competenze in ambito mixologist e autonomia nella stesura della lista dei cocktail, competenze base in caffetteria. Si richiedono attenzione al cliente e ottime capacità organizzative. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato part time con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26326 - Cuoco/a responsabile di cucina Mansioni: la persona si occuperà di coordinare il lavoro dello staff, predisposizione dei menù e creazione nuovi piatti, gestione del budget. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione con particolare riferimento alla cucina del pesce, autonomia nella mansione, spiccate doti comunicative e gestionali. Sede di lavoro: Alessandria

26325 - Cameriere/a di sala Mansioni: allestimento sala, servizio ai tavoli. Requisiti: preferibile esperienza nella mansione, gradita conoscenza nella selezione dei vini e di tecniche di mise en place della sala, conoscenza di base della lingua inglese. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato con orario di lavoro da concordare. Sede di lavoro: Alessandria

26216 - Impiegata/o amministrativo Mansioni: addetto/a attività quali fatturazione, emissione ed inserimento bolle, organizzazione gestionale dei tecnici collaboratori, uso dei gestionali aziendali anche per ordini e contratti. Requisiti: necessaria esperienza in ruoli amministrativi (da 2 a 5 anni), ottimo utilizzo Office, buone doti relazionali e capacità di lavorare in gruppo. Sede di lavoro: periferia Alessandria. Contratto di inserimento: tempo determinato con possibile conferma definitiva, orario full time

24329 - Elettricista media bassa tensione con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di elettricista media bassa tensione addetto/a all’installazione e manutenzione di linee media bassa tensione, installazione di linee interrate, aeree e di impianti di trasformazione, ai lavori in sottostazioni e su impianti industriali e all’assistenza in caso di guasto. Requisiti: la risorsa ideale ha esperienza nella mansione, preferibilmente per il cliente Enel o similari, conoscenza degli impianti elettrici a bassa e media tensione, patente di guida e mezzo proprio. In possesso di formazione per lavori sotto tensione, corso di PRL per lavori in quota e corsi in ambito di sicurezza. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time

26112 - Addetto/a gestione reception aziendale Mansioni: la persona sarà inserita nell'area servizi fiduciari e si occuperà della gestione della reception presso aziende clienti. Requisiti: disponibilità al lavoro notturno, patente B e in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 1 mese con orario di lavoro full time articolato su turni anche notturni. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe.

26105 - Guardia giurata Mansioni: la persona sarà inserita nel percorso lavorativo finalizzato al conseguimento del decreto di Guardia Giurata particolare. Requisiti: interesse e motivazione verso l'ambito della sicurezza e della vigilanza, gradita esperienza pregressa in ambito militare, diploma di scuola media superiore, conoscenza dei principali strumenti informatici, patente B, in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 6 mesi con orario di lavoro full time articolato su turni anche notturni. Sede di lavoro: Alessandria e zone limitrofe

25685 - Project manager junior Mansioni: la risorsa svolgerà inizialmente la mansione di project manager junior da introdurre nei processi produttivi dell’azienda per poi essere indirizzata nell’area commerciale. Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di diploma di scuola superiore in ambito tecnico, ha conoscenza della meccanica di base e buona predisposizione a sviluppare abilità di vendita. Disponibilità a brevi trasferte. Patente b ed automunito. Richieste capacità comunicative, di management, di lavoro di squadra.

Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato di 9 mesi, full time di 40 ore settimanali.

24619 - Specialista in contabilità Mansioni: attività di contabilità ed amministrazione per azienda di trasporti. Requisiti: esperienza consolidata nel ruolo, conoscenza lingua inglese,

diploma di ragioneria o equivalenti, patente B- automuniti, disponibilità a lavoro part time su 20 ore settimanali. Tipo di inserimento: contratto tempo determinato part time.

Zona di lavoro: vicinanze Alessandria

24864 - Oss - operatore sociosanitario Mansioni: cura delle persone assistite seguendo i protocolli e le schede in collaborazione con il personale medico e infermieristico e con l'utilizzo degli strumenti di assistenza disponibili. Requisiti: qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario, patente B, in possesso di mezzo proprio. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi, con orario di lavoro full time articolato su turni anche notturni. Sede di lavoro: vicinanze Alessandria, non raggiungibile con mezzi pubblici.

24325 - Operatore macchine movimento terra con esperienza Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di operatore macchine movimento terra addetto/a all’attività di scavo per la posa di cavi elettrici. Requisiti: la risorsa ideale ha esperienza nella mansione di oltre due anni, preferibilmente per il cliente Enel o similari, conoscenza di architetture di rete elettrica, abilitazione alla conduzione di macchine movimento terra. In possesso di patente C e preferibilmente anche CQC e abilitazione MMT, automunito. Sede di lavoro: Alessandria.

Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time.

22014 – Softwarista Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di softwarista programmatore plc (Rockwell - Siemens linguaggio di programmazione KOP/LAD,SCL), motion ( Rockwell - Siemens - Bosch) e hmi (Rockwell - Siemens).

Requisiti: la risorsa ideale è in possesso di laurea in ingegneria elettrica od elettrotecnica, ottima conoscenza della lingua inglese, patente b automunito, disponibile a trasferte per installazioni, messe in servizio e collaudo. Esperienza preferibile.

Sede di lavoro: Bosco marengo e trasferte in tutto il mondo

Tipologia di inserimento: contratto a tempo indeterminato full time

21071 - Progettista meccanico Mansioni: la risorsa svolgerà la mansione di progettista - disegnatore meccanico, addetto/a alla progettazione con autocad inventor. Requisiti: la risorsa ideale ha ottime capacità nell'utilizzo di autocad inventor. Esperienza preferibile.Sede di lavoro: Bosco Marengo (AL). Tipologia di inserimento: contratto a tempo determinato full time della durata di 9 mesi.

21722 - Manovale serramentista Mansioni: la persona si occuperà di montaggio e installazione serramenti. Requisiti: necessaria minima esperienza nella mansione o nel settore dell'edilizia, in alternativa disponibilità ad effettuare tirocinio presso l'azienda. Si richiede patente B. Tipologia di inserimento: contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, con orario di lavoro full time e/o part time. Sede di lavoro: Alessandria e provincia in base all'ubicazione dei lavori, spostamenti con mezzo aziendale (furgone).

18814 - Addetto/a gestione pratiche automobilistiche Mansioni: la persona si occuperà di accoglienza clienti, registrazione pratiche, rilascio di documentazione, mansioni di segreteria generale. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 29 anni, predisposizione all'apprendimento e all'aggiornamento, ottime doti relazionali, precisione e riservatezza, diploma di scuola media superiore, buone competenze informatiche, pat. B. Sede di lavoro: Alessandria. Tipologia di inserimento: tirocinio di 6 mesi con possibilità di assunzione con contratto di apprendistato.

Offerte Riservate agli/alle iscritti/e alle liste L. 68/99 nella Provincia di Alessandria

26537 - Commesso di vendita art. 1 l. 68/99 MANSIONI: la mansione si occuperà di svolgere le seguenti attività: assistenza al cliente; gestione della cassa; rifornimento della merce a scaffale; pulizia e riordino del punto vendita;

REQUISITI: Titolo di studio minimo richiesto: Diploma di scuola media superiore o qualifica professionale. Uso semplice del videoterminale, Cassa, Lettura e invio email, patente B. SEDE DI LAVORO: Alessandria. TIPOLOGIA DI INSERIMENTO: Tempo Determinato 6 mesi part time 24 ore settimanali, Ccnl: Terziario. Distribuzione e Servizi, livello V; Orario articolato su turni variabili di 4 o 5 compresi festivi; riposo infrasettimanale

ESPERIENZA PREGRESSA: preferibile.