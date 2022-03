"La salvezza ce la giochiamo al Mocca. Longo? Valore aggiunto"

ALESSANDRIA - "Moreno Longo? Il valore aggiunto. Ha già dimostrato che può fare la differenza". Ci pensa il ds Fabio Artico a rispondere, indirettamente, a chi, dopo i tre ko di fila, e nove reti subite, ha provato a suggerire assurdi cambi in corsa. Non c'è bisogno di ribadire la fiducia, la società l'ha sempre avuta ed è consapevole che il tecnico è determinante.

Parole, quelle del ds, che sono in perfetta sintonia con l'hashtag lanciato dalla tifoseria, #iostoconlongo. "Moreno è molto carico. L'ho visto anche oggi al campo. Ha ragione a sostenere, come ha fatto, che ci penserà lui a motivare i giocatori. E' sempre stato così: questa sosta è fondamentale anche per lavorare sulla testa, oltre che per ricaricare le energie".

Il Vicenza che sale preoccupa? "E' la squadra che, con i 9 punti nelle ultime 5 gare, sta meglio. Ma è da noi che dipende il nostro futuro, soprattutto dai quattro scontri diretti che ci giocheremo su questo campo. A noi sfruttarli, perché a quel punto, saranno quelle che stanno dietro ad avere il peso dei nostri risultati".

La squadra fatica a segnare: aver tenuto Arrighini sarebbe stato un aiuto? "Andrea ha contribuito a farci vincere un campionato, l'ho sentito ancora l'altra sera. Con i se e i ma, però, non si fa calcio, altrimenti sarei al Milan o alla Juve e non all'Alessandria".

Ci potranno essere sorprese dai bilanci di alcuni club? La situazione della Reggina è a forte rischio. "Anche in A le cifre ci dicono che molti club sono in sofferenza. Io so di essere in una società sana, solida, che ha scelto la sostenibilità. Pensiamo al campo, non a eventuali vicende post campionato".