Seniores vincente contro il Cus Genova, convincenti U17 e Femminile

SPORT - Nella seconda giornata dell’Interregionale Piemonte-Liguria, girone B, il CUS Piemonte Orientale ha nettamente vinto su CUS Genova B, 22 a zero. Sul campo di Casalbagliano gli Alessandrini si sono riscattati dal precedente risultato ad Imperia, offrendo una prestazione più che positiva.

“I ragazzi sono rimasti concentrati per tutta a partita, senza cadere nella tentazione di strafare”, ha commentato il Direttore Sportivo Giancarlo Casarin, “Complimenti a tutti loro per aver condotto la partita dall’inizio alla fine”.

L’avversario meno esperto non deve illudere, però, in vista dei prossimi impegni. “Complimenti ai ragazzi che per impegno e presenza. Dimostrano di essere il vero patrimonio della nostra società sportiva”, ha detto il Direttore Tecnico, Lorenzo Nosenzo che però suggerisce alcune migliorie: “Dobbiamo ancora lavorare sul sistema di gioco”.



Coppa Italia rugby femminile

CUS Piemonte Orientale-CUS Genova-Vespe Cogoleto-San Mauro

Nella seconda giornata di Coppa Italia le ragazze del CUSPO hanno dimostrato di avere appreso tutto il lavoro fatto negli allenamenti. “Buoni i punti d'incontro, da migliorare la tenuta dei tempi di gioco”, ha commentato la responsabile Maria Mustarelli, che ha sottolineato ancora una volta come le alessandrine siano combattive: “Hanno dimostrato tanta tenacia e spirito di sacrificio nell'affrontare tutte le competizioni”.

La voglia di giocare a rugby nonostante le difficoltà di poche ore sul campo ha impressionato positivamente anche coach Liborio Governale, il quale rimarca sul fatto che le giocatrici non si sono risparmiate contro le avversarie più blasonate, sulla carta. “Si è vista unità, voglia , lotta reazione e sacrificio, non per ultimo la voglia di divertirsi”. I divertimento è proseguito nel terzo tempo “degno della giornata, organizzata dalle Vespe di Cogoleto.

Under 17, si esce a testa alta

Pedona Cuneo – Volvera-CUS Piemonte Orientale: 17-10

Nonostante la sconfitta maturata negli ultimi minuti i ragazzi del CUSPO si sono comportati molto bene. Peccato per le assenze che hanno accorciato un po’ la panchina”, ha commentato Nicolas Epifani, Direttore Tecnico del Black Herons-settore giovanile, “Siamo in un momento di crescita e di miglioramento su molti aspetti. Ci manca solo la vittoria a coronare le performance”.

La formazione rimaneggiata causa defezioni nella rosa ha fatto – in negativo – la differenza: “Non poter avere forze fresche ci ha penalizzati nell’ultimo quarto, quando alcuni avevano ‘finito la benzina’. Il match è stato comunque combattuto fino alla fine e il CUSPO è rimasto in vantaggio fino a venti minuti dalla fine”. La prossima partita in casa contro il Collegno potrebbe essere quella buona.