Il coro dei tifosi grigi non si ferma mai. Anche in coda in galleria

TERNI - Oltre 1000 chilometri, che sommati ai 1300 di Frosinone fanno una bella cifra. Ma la passione dei tifosi grigi non conosce numeri e ogni volta si supera. E batte tutti per fantasia: così anche una interminabile coda, con lunghi tratti in galleria, diventa l'occasione per scendere dai pulmini e improvvisare un coro, gli altri automobilisti stupiti e colpiti da questo angolo di stadio creato in autostrada.

Solo per questo avrebbero meritato un altro risultato. Per la capacità di essere gente da B e di non perdere occasione per dimostrarlo. Perché ogni opportunità è buona e ogni luogo è quello giusto per intonare "Abbiamo un sogno nel cuore, salvarci in questa stagione".