"Bambini e ragazzi ucraini, il Judo Ginnic Club vi aspetta"

VALENZA - Il Judo Ginnic Club Valenza apre le porte ai bambini e ragazze (e bambine e ragazze) arrivati dall'Ucraina, dove hanno lasciato la casa e parte della loro famiglia.

I due allenatori Enrico Beltrame e Alessandro Magro hanno lanciato una iniziativa, che hanno comunicato anche in Comune. "Lezioni gratuite di judo ai giovanissimi che sono già arrivati nel nostro territorio o lo faranno nei prossime giorni e nelle prossime settimane. Il judo è rispetto e unisce e lo sport è pace".

La società fondata dal maestro Mario Giardi ha la sede in via Michelangelo 3, dove sono i figli, Claudio e Silvia e, alcuni giorni, anche la moglie Luciana. "Papà sarebbe stato entusiasta di questo progetto: lui ha sempre avuto rapporti con molti club stranieri - racconta Claudio Giardi - e, per il trofeo, ospitavamo squadre di atleti e tecnici che sono diventati amici speciali. Soprattutto dalla Polonia, Romania, Bulgaria, in una edizione era arrivata anche la selezione della federazione russa. Adesso è il momento di accogliere gli ucraini con ciò che possiamo offrire loro, fare sport e sentirsi parte della nostra piccola comunità".