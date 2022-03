Barrera da Lista Rossa a Lista Abonante per Alessandria

ALESSANDRIA - Il consigliere comunale Marica Barrera ha chiesto la modifica del nome del proprio gruppo di riferimento da Lista Rossa a Lista Abonante per Alessandria "in coerenza - spiega - con il progetto politico, in continuità con l’esperienza che ho fatto in amministrazione, per il rilancio di Alessandria".

"È proprio in virtù di questa esperienza come amministratore sia di governo che di opposizione - aggiunge la Barrera - che ritengo sia utile mettersi a disposizione della città e della coalizione del candidato sindaco Giorgio Abonante. Persona di elevata esperienza politica e onestà intellettuale, con la quale ho collaborato in questi dieci anni. Il programma della lista di cui ho fatto parte in questi dieci anni ha elementi di coerenza con le proposte e con il metodo propositivo dello stesso Abonante. Ho effettuato questa scelta, oltre che per le ragioni esposte, anche in considerazione del fatto che la coalizione guidata da Abonante rappresenta una forte sintonia politica con gli ideali e con i valori in cui credo e per cui ho sempre lavorato".