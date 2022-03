Appartamento in fiamme, muore una persona

LITTA PARODI - ORE 19.46 - Aveva 56 anni l'uomo che ha perso la vita oggi pomeriggio nell'incendio della sua abitazione. Si chiamava Farid Hejjaj.

Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco e Carabinieri. Il medico legale ha effettuando l'ispezione cadaverica per chiarire le cause della morte che sarebbero da addebitare a un incendio presumibilmente accidentale.

Gli accertamenti sono ancora in corso. La salma è stata trasportata all'obitorio del cimitero di Alessandria in attesa di essere affidata ai familiari.

Nell'abitazione c'erano molti oggetti e materiale accatastato, il cadavere è stato trovato in un secondo momento.

ORE 19.25 - Nell'incendio scoppiato oggi pomeriggio a Litta Parodi è morta una persona. Dalle 15 tre squadre dei Vigili del Fuoco di Alessandria con autobotte ed autoscala, sono state impegnate nel rogo che ha interessato un’abitazione.

Le fiamme si sono propagate in vari vani, le fiamme sono state fermate prima che raggiungessero il tetto. Una persona, purtroppo, ha perso la vita: si tratta di un cittadino straniero. Le cause sono in fase di accertamento.

Le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

Sul posto sono intervenuti, 118, Carabinieri e Polizia Locale.

Seguono aggiornamenti.