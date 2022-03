Alessandria - Monza, torna Fabbrini. Mota è ko

ALESSANDRIA - Giovanni Stroppa, tecnico del Monza, ricorda la gara dell'andata con l'Alessandria, una ingenuità che aveva regalato il gol ai brianzoli, ma anche una partita con rarissime concessioni, personalità, gioco e, anche, qualche occasione per i Grigi. Anche per questo, per la gara di domani sera, parla di "avversaria insidiosa, contro la quale hanno fatto fatica tutte le formazioni di vertice e hanno raccolto poco".

Però il Monza è a soli 3 punti dalla B diretta e, nella classifica del girone di ritorno, è secondo solo al Lecce, con 19 punti, mentre i Grigi hanno lo stesso bottino dell'andata a questo punto del calendario.

Non sarà della partita Mota Carvalho, l'attaccante ex Juve Under 23, 8 reti quest'anno, che non è stato neppure convocato. Al suo posto Gytkjaer, insieme a Mancuso nel 3-5-2.

Moreno Longo ritrova Prestia e Mattiello, candidato a sostituire Lunetta, squalificato, magari invertendo le fasce con Mustacchio. In avanti favorito Fabbrini su Milanese e Palombi, per aggiungere fantasia e velocità alla manovra.

Nord quasi piena

Sono circa 200 i tagliandi ancora disponibili nella Nord, verso il tutto esaurito dopo qualche gara. Prevendite aperte anche domani, il tam tam dei gruppi per provare ad alzare le presenze punta molto sull'importanza della gara, sull'aiuto alla squadra e sulla vicinanza a Piddu, perché i fatti in cui fu coinvolto, e di cui si è sempre professato innocente, risalgono a un'Alessandria - Monza di 12 anni fa.

Le date di playoff e playout

L'assemblea delle venti società di B ha definito le date di playoff e playout. Gli spareggi per il terzo posto in A inizieranno il 13 maggio e si concluderanno con la finale di ritorno il 29.

Per i playout i due duelli tra quartultima e quintultima saranno giovedì 12 maggio in casa della peggio piazzata e venerdì 20 sul campo di chi ha la migliore classifica.

Stabilite anche le date della prossima stagione: il via già il 13 agosto (prologo il 12) e conclusione il 19 maggio, ma con sosta per i Mondiali, dal 13 novembre al Boxing Day del 26 dicembre. Previsti solo 4 turni infrasettimanali.