Frosinone - Alessandria: i protagonisti

ALESSANDRIA - Michele Marconi è a disposizione. Longo era stato possibilista - "Michele sta meglio" - e le indicazioni nell'ultimo allenamento hanno convinto il tecnico e lo staff a inserire l'attaccante fra i 22 per la trasferta a Frosinone.

Difficile un utilizzo dal 1', dopo quasi tre settimane di lavoro differenziato per risolvere l'infiammazione al tendine, ma può essere una soluzione in più in attacco, durante la partita. Proprio per il reparto avanzato crescono le quotazioni di Milanese, anche se Fabbrini ha dimostrato di poter creare varchi nella metacampo avversaria, per gli inserimenti dei compagni.

Frosinone - Alessandria, chance per Marconi Longo: "Non pensiamo all'andata. Sarà molto diversa". Per il tecnico "due piazze con grande passione"

E gli ultimi arrivati? Longo è prudente sull'utilizzo, ma Frosinone può essere il momento per il debutto di almeno uno tra Ariaudo e Barillà.

Torna Charpentier

Fabio Grosso ritrova Charpentier, ma perde Garritano per un problema fisico. Al suo posto il favorito è Boloca, con Ricci in posizione più centrale. Nella linea centrale Lulic favorito su Rohden. Il tecnico, però, non esclude un cambio di modulo, soprattutto in difesa, con la possibilità della linea a tre. In porta Minelli verso la conferma, anche se Ravaglia sta meglio.

Le formazioni

Frosinone (4-3-3): Minelli; Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali; Lulic, Ricci, Boloca; Ciano, Charpentier, Canotto. All.: Grosso

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Gori, Lunetta; Chiarello, Corazza, Milanese. All.: Longo

Arbitro:Colombo di Como

Assistenti: Scarpa di Reggio Emilia e Muto di Torre Annunziata, quarto ufficiale Di Cairano di Ariano Irpino. Var Marini di Roma1, assistente Lombardo di Cinisello Balsamo.