Frosinone - Alessandria, chance per Marconi

ALESSANDRIA - Guarda avanti, Moreno Longo. Al Frosinone, il futuro dell'Alessandria che incrocia il suo passato.

Sarà la prima volta da ex, e ci sarà una accoglienza speciale per lui (e anche per Gori, figlio di Ciociaria, e per Ariaudo). Soprattutto per lui che, per la gente dello 'Stirpe', è già nella storia, per qualcuno anche nella leggenda.

Gli farà piacere, certo, ma ci sono i Grigi da salvare e non reggono i paragoni con l'andata, "una partita che, l'avessimo vinta, avremmo rubato nulla. Ma non ci sono conti aperti con la sorte: perché sarà una gara diversa e perché, comunque, la fortuna va sempre cercata".

Anche in emergenza, perché l'Alessandria non avrà i due squalificati, Prestia e Mattiello, e dall'infermeria potrebbe uscire solo Marconi. "Michele, finalmente, sta un po' meglio: dopo l'allenamento di domani decideremo se può già partire per Frosinone o se rientrerà contro il Monza".

Per Coccolo il ritorno in gruppo sarà contro i brianzoli o a Terni, per Pierozzi "che ha fatto grandi progressi", se ne riparlerà dopo la sosta. La notizia positiva è "aver smaltito alcuni acciacchi eredità della gara di Crotone". E' il caso di Parodi e Pisseri, che nei primi giorni della settimana hanno fatto lavori conservativi, ma oggi sono tornati in gruppo.

Piazze passionali

In comune Alessandria e Frosinone hanno il calore della gente, "piazze passionali e appassionate, che vivono per il calcio". Differenze? "Frosinone è una realtà solida nella categoria, con esperienze recenti anche in A. Una società strutturata molto bene, avvantaggiata nella programmazione e dall'esperienza di B. L'Alessandria? Dobbiamo consolidarci e il primo mattone è proprio questa serie B e ci giocheremo tutte le possibilità per tenerla".

Come si ferma un Frosinone che torna al completo anche con il ritorno di Charpentier (autore della rete dell'1-1 al 7' di recupero)? "Con la nostra fisionomia, con una prestazione al massimo in un ambiente non facile, che conosco molto bene, con grande dedizione e tanta personalità". Quante chance per Palombi dall'inizio? "E' una delle soluzioni, in quel ruolo c'è anche Milanese".

Identificazione

L'ha detto alla serata per i 110 anni e lo ripete, "se io fossi un tifoso, mi rispecchierei molto in questo gruppo di ragazzi, che hanno forte senso di appartenenza, impegno e disponibilità". A Frosinone ci sarà un gruppo numeros di sostenitori: già una settantina di biglietti venduti e la prevendita (circuito Vivaticket) prosegue anche domani.