Caffè Scienza, in diretta con i ricercatori in Antartide

ALESSANDRIA - Appuntamento davvero speciale per la rete dei Caffè Scienza, formata dall’associazione Cultura e Sviluppo di Alessandria, Caffè Scienza Firenze e Formascienza di Roma. Lunedì 7, infatti, alle ore 10 si tiene una diretta streaming con la stazione italo francese Concordia in Antartide, dove a febbraio è iniziata ufficialmente la diciottesima campagna invernale del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra).

Saranno in collegamento Massimiliano Catricalà (station leader), Thomas Gasparetto (astrofisico), Thomas Pagano (settore Ict), Alessia Nicosia (glaciologa) e Angelo Galeandro (fisico dell’atmosfera) per parlare delle loro attività. In particolare saranno affrontati i temi della storia climatica e ambientale della Terra, dello spazio osservato dall’Antartide e delle condizioni di vita e di lavoro in ambienti estremi.

Nella stazione Concordia si trovano ora tredici persone tra tecnici e ricercatori: sei italiani del Pnra, sei francesi dell’Istituto polare Paul Emile Victor e un medico svedese dell’Agenzia Spaziale Europea. Affrontano un completo isolamento per nove mesi, a 3200 metri di altitudine e 1200 chilometri dalla costa. Durante tutto l’inverno polare, infatti, la stazione non è raggiungibile a causa delle temperature esterne proibitive, che possono scendere a -80°C. Portano avanti le attività di ricerca su clima e biomedicina, garantendo la manutenzione della stazione e degli impianti fino a quando a novembre, all’inizio della prossima campagna estiva, un nuovo gruppo arriverà per sostituirli.