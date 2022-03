Mafie in Piemonte: incontri al Digspes

È cominciato presso il Digspes di Alessandria un ciclo di incontri seminariali, organizzato e diretto dal professore Gianluca Ruggiero, titolare della Cattedra di Diritto penale, aventi ad oggetto la cultura della legalità, in particolar modo le forme di intervento in materia di criminalità organizzata.

Il fenomeno è in piena espansione nel nord ovest del Paese e radicato da tempo in alcune provincie del Piemonte. Gli incontri vedono la partecipazione di illustri studiosi e di uomini dello Stato. In particolare, il giorno 4 marzo ha relazionato il generale della guardia di Finanza Antonio Borgia, ex comandante della Provincia di Alessandria, che ha ‘mappato’ le infiltrazioni criminali nelle provincie piemontesi e illustrato agli studenti il software ‘molecola’ in dotazione alla GdF sulle indagini patrimoniali.

Venerdì sarà ospite il professore Giovanni Fiandaca, emerito di diritto penale nell'Università di Palermo, che affronterà il tema dell'associazione mafiosa e delle relative problematiche giu-penalistiche. Su questa scia interverranno, fra gli altri, i professori Vito Plantamura dell’Università di Bari (18 marzo), Giandomenico Salcuni dell'Università di Foggia (25 marzo), Andrea Di Landro dell'università Kore di Enna (1 aprile), Ilaria Merenda dell’Università ‘Roma Tre’ (6 maggio) e lo storico Salvatore Lupo, autore del libro ‘La Mafia. Centossessant'anni di storia’ (8 aprile).

Gli interessati protranno seguire online collegandosi alla stanza meet meet.google.com/ssm-vtda-frm