Matrisciano: "Il candidato sindaco? Dovrà condividere i nostri temi"

ALESSANDRIA - Si chiama "Alessandria 2030" il programma elaborato dal Movimento 5 Stelle in vista delle Amministrative di primavera: 17 punti - tra cui salute, ambiente, trasporti, logistica, acqua - presentati nel pomeriggio dalla senatrice Susy Matrisciano, dal capogruppo in consiglio regionale Sean Sacco e dai portavoce in consiglio comunale Michelangelo Serra e Francesco Gentiluomo.

E il candidato sindaco? "Dovrà condividere i nostri temi - le parole della Matrisciano - E avere le caratteristiche della trasparenza, della condivisione anche con la cittadinanza e della correttezza".