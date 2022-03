Berutti: "Peste suina, ok il commissario. Ma servono più risorse"

ALESSANDRIA - Il senatore Massimo Berutti augura buon lavoro ad Angelo Ferrari, nominato Commissario straordinario per l’emergenza Peste suina africana (Psa) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

"Ritengo la nomina di Ferrari, che conosco personalmente, estremamente positiva perché è un professionista particolarmente qualificato nel settore. L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale che dirige, infatti, è fiore all’occhiello per il Piemonte e per il sistema del nord-ovest italiano e il ruolo di Ferrari è utile in questa delicata fase di gestione dell’emergenza. Auguro al nuovo Commissario buon lavoro, ribadendo tutta la mia disponibilità».

Riguardo agli sviluppi della Psa, continua il senatore, "Dopo l’emanazione del decreto legge sulle misure urgenti da adottare, l’obiettivo imminente è raccogliere le varie istanze che giungono dal territorio da parte delle associazioni agricole e dai vari comparti collegati su cui la Psa impatta, in modo da tradurre le richieste in modo funzionale e organico. È inoltre necessario proporre un aumento delle risorse, aggiuntive a quelle già previste, in quanto le restrizioni in corso e quelle future creeranno danni economici ingenti al sistema e alle filiere connesse».