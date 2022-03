Ba, cosa è successo in campo contro il Perugia?

ALESSANDRIA - Cosa è successo a metà del primo tempo di Alessandria - Perugia da far scatenare una strana reazione di Abou Ba?

Quella sera aveva colpito il comportamento del centrocampista, dopo un contrasto con un giocatore della formazione umbra e un capannello di calciatori delle due squadre vicino al direttore di gara, che dopo un minuto, però, aveva fatto riprendere il gioco.

Ba avrebbe confessato a persone a lui vicine, come riportato da Museo Grigio, di essere stato apostrofato con un 'Zitto negro', una epressione che, se confermata, avrebbe contenuti pesanti, per i quali sono previste sanzioni.

Nulla, però, è stato riportato nel rapporto dell'arbitro e non c'è cenno neppure nei provvedimenti della giudice sportiva della Lega Serie B.

La società si sarebbe mossa, già nell'immediatezza del fatto, anche se non c'è una nota ufficiale in tal senso, e la Procura federale, presente in ogni gara con i suoi delegati, è stata informata dei fatti la sera stessa. Da verificare, ora, se e quali eventuali sviluppi ci potranno essere.