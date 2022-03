A 19 anni dalla morte di Paolo Sperico, il vigile del fuoco in servizio a Ovada morto durante un intervento in autostrada per soccorrere una famiglia coinvolta in un incidente stradale, l'associazione Nazionale Decorati al Valor Civile Nastro Tricolore sezione alessandrina lo ricorda al cimitero di Masone. Ricordato anche Emanuele Petri, agente della polizia morto nello stesso incidente durante il soccorso. Presenti la delegazione alessandrina dei Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale di San Michele con il suo comandante Luca Colussi.