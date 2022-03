Felizzano raccoglie aiuti per l'Ucraina

FELIZZANO - "Uniti per l’Ucraina” è l’iniziativa solidale che ha preso il via oggi, giovedì, a Felizzano grazie alla collaborazione tra la Croce Verde e il Gruppo Alpini Felizzano.

Tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19, sarà possibile consegnare beni di prima necessità nei locali dell’ex palestra comunale in piazza Paolo Ercole. Le persone interessate a donare potranno portare cibo a lunga conservazione, materiali sanitari e per l’igiene personale, biancheria intima nuova e prodotti per l’infanzia.

Il tutto verrà recapitato a Baia Mare, in Romania, località che si prepara ad ospitare e sostenere i profughi ucraini in arrivo nel territorio. Chi, invece, volesse fare una donazione in denaro potrà fare un bonifico all’Associazione Sermig Re.Te. per lo Sviluppo Onlus, causale Ucraina, Iban: IT29 P030 6909 6061 0000 0001 481.