Crotone - Alessandria, novità in porta

ALESSANDRIA - Per il Crotone l'Alessandria è l'ultima spiaggia.

L'ultima gara per restare aggrappati alle speranze di salvezza. Per questo Francesco Modesto carica tutto l'ambiente - " dobbiamo essere come nel secondo tempo a Pisa" - e medita alcuni cambiamenti nella formazione titolare. Il primo tra i pali: Festa non è certo immune da colpe nel terzo gol subito all'Arena Garibaldi, al suo posto il tecnico sta valutando l'utilizzo di Saro o di Tornaghi, ultimo arrivato al mercato di gennaio.

In difesa Vasile Mogos torna titolare a destra: il difensore, cresciuto nelle giovanili dell'Asti, che vive a San Damiano d'Asti con la famiglia, è molto forte anche sulle palle inattive. A centrocampo c'è Estevez che ha scontato la squalifica e farà coppia con Awua. Una squadra a trazione anteriore, un 4-2-3-1 in cui Maric e Mulattieri potrebbero giocare insieme.

L'esterno che segna

Ancora due sedute, per l'Alessandria, prima della partenza per Crotone, sfruttate da Barillà e Ariaudo per inserirsi meglio negli schemi con la palla. Nel giro della prima squadra è entrato anche il giovanissimo Luca Ascoli, esterno offensivo classe 2005, che martedì sera ha vissuto la sua prima panchina in B.

Una bella favola la sua: oggi è tornato titolare nell'Under 17 allenata da Fabio Rebuffi, che ha battuto la Fiorentina 2-0. Proprio Ascoli ha aperto le marcature al 24', raddoppio di Gemello alla mezzora della ripresa. Gli allievi sono al secondo successo consecutivo in quattro giorni, dopo il 3-2 al Toro, con gol di Zani, Boido e Gerarca.