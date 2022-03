In partenza pacchi e materiali di prima necessità: serviranno ad aiutare i cittadini ucraini

ALESSANDRIA - La guerra che si sta combattendo fra Russia e Ucraina ha coinvolto in maniera capillare l'opinione pubblica di tutto il mondo, in questo senso i social media si sino trasformati a loro volta in uno strumento atto 'a fare rete'.

Lo scambio continuo e prolifico di informazioni, immagini e notizie ha a sua volta generato una grande risposta in termini di solidarietà attiva, che si è tradotta in impegno concreto da parte di privati cittadini e associazioni no profit nel raccogliere, a sostegno della provata popolazione ucraina, cibo, indumenti, medicinali e tutto l'occorrente per resistere alla complicata situazione socio-sanitaria.

Il gruppo Facebook di volontariato Solo in regalo: provincia e Alessandria, fondato da Patrizia Ballacchino, si aggiunge a tutte queste iniziative benefiche e durante questa settimana, da Novi Ligure, partiranno numerosi pacchi contenenti generi di prima necessità verso l'Ucraina.

"Stiamo raccogliendo senza sosta, tramite le liste fornite da enti specifici, vestiario invernale, medicinali, scatolame e tutto ciò che può essere utile ai nostri fratelli ucraini - spiega Domenica, volontaria del gruppo - Già domani partirà da Novi un furgone carico di materiale indispensabile, abbiamo fatto rete con altre associazioni, scambiandoci informazioni e aiuto nel raccogliere quante più cose, specie per i bambini...".

Ogni scatola e ogni sacco contenente vestiario è stato inoltre attentamente esaminato, per garantire sicurezza e igiene, nonché suddiviso per taglie e genere.

"Ognuno di noi può fare una piccola donazione, in questa situazione la solidarietà è importante e in questo senso la risposta della città, ma anche della provincia in generale, è stata esemplare: abbiamo coperto molte zone".

Per maggiori informazioni e per dare un contributo è possibile contattare la pagina Facebook Solo in regalo= provincia e Alessandria, cliccando qui