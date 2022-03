Cadono in tre, l'Alessandria fa un passo in avanti

ALESSANDRIA - Alle spalle dei Grigi perdono tutte.

Anche il Cosenza, che a Frosinone sfiora almeno tre volte il gol, con Laura, ma capitola su rigore, nel finale, per fallo concesso su Trebuzzi da Hristov e trasformanto da Charpentier.

Il Crotone domina nei primi 20 minuti a Pisa, poi la squadra di D'Angelo si scatena e va al riposo sul 3-0, a segno Puscas, Benali e Torregrossa. Ma i calabresi hanno una grande reazione nella ripresa e si rimettono in gioco con un missile di Mogos su punizione e con Cuomo, e per quasi mezzora provano a realizzare l'impresa. Una squadra comunque viva, nonostante la classifica, con la rapidità di Marras e Kargbo e, anche, la pericolosità sulle palle inattive.

Alessandria - Como, il pari sta davvero stretto Casarini pareggia il vantaggio di La Gumina su rigore molto dubbio. Tre prodezze di Facchin e una rete annullata

Vicenza in partita per oltre 30 minuti a Reggio Calabria, poi il rigore di Galabinov e l'invenzione di Menez a 3' dal riposo per il 2-0 della Reggina. Che in avvio di secondo tempo segna ancora, con Cortinovis. Fiammata del Lane al 35', con Padella, ma è 3-1.

Nesun gol a Ferrara, tra Spal e Cittadella.

Per la zona alta Lecce - Ascoli 3-1, Monza - Parma 1-1.

La classifica: Lecce 52 punti, Brescia 51, Cremonese 50, Pisa 49, Benevento 47, Monza 45. Frosinone 44, Cittadella e Ascoli 42, Perugia 41, Reggina 38, Ternana 34, Parma 33, Spal 28, Alessandria 24, Cosenza 23, Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12.