Alessandria - Como, solo due attaccanti

ALESSANDRIA - Solo due attaccanti nella lista dei 23 convocati.

A disposizione di Moreno Longo, per la gara con il Como di questa sera (ore 20.30), ci sono solo Corazza e Palombi. A Marconi, fermo per 15 giorni per l'infiammazione al tendine, si aggiunge Kolaj, ex di turno, cresciuto nel vivaio lariano, che a Cosenza è stato, comunque, uno dei più pericolosi in fase offensiva, con due occasioni all'inizio della ripresa.

Problema muscolare? Si scoprirà questa sera. Certo è che, nella partita in cui l'Alessandria deve ripartire, il tecnico non ha scelte in avanti. E gli assenti, tra quelli per i quali la stagione è già finita e quelli con stop più o meno lunghi, sono ben sette.

Convocati gli ultimi due arrivati, Ariaudo e Barillà, ma difficile ipotizzare l'utilizzo dall'inizio, con un solo allenamento con il gruppo. Neppure il baby Filipi, esterno offensivo, fa parte del gruppo, il nome nuovo è quello di Luca Ascoli, classe 2005, anche lui in fascia, che arriva dall'Under 17.

Se, in difesa, Mantovani può tornare titolare, e Parodi potrebbe spostarsi a destra per limitare Blanco, in mezzo favorita la coppia Gori - Ba, anche perché Casarini è in diffida e il tecnico potrebbe valutare una turnazione. In avanti Chiarello e uno tra Milanese e Fabbrini a supporto di Corazza.

Como senza Cerri

Qualche assenza anche nel Como, che, come già nella gara di andata, non avrà Cerri in avanti, infortunato nella partita con il Brescia, ma le soluzioni non mancano a Gattuso, Gliozzi e La Gumina pronti per il 4-4-2, ma ha chance anche Gabrielloni. In difesa torna Solini dopo la squalifica, i due esterni sono Parigini a destra e lo spagnolo a sinistra, arrivato a titolo definitivo dal Valencia.

Molti i tifosi al seguito: esauriti i biglietti nel settore ospiti.

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mattiello, Gori, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Benedetti, Ariaudo, Mustacchio, Prestia, Casarini, Barillà, Ascoli, Pellegrini, Palombi, Milanese. All.: Longo

Como (4-4-2): facchin; Vignali, Bertoncini, Solini, Ioannou; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco; Gliozzi, La Gamina. A disp.: Bolchini, Zanotti, Cagnano, Iovine, Kabashi, Ciciretti, Peli, Gabrielloni, Bovolon, Nardi. All.: Gattuso

Arbitro: Meraviglia di Pistoia

Assistenti: Di Iorio del Berbano Cusio ossola e Rossi di La Spezia, quarto ufficiale Ricci di Firenze. Var Serra di Torino, assistente Var Rossi di Biella.