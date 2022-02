Aggredisce a morsi due carabinieri: arrestato

NOVI LIGURE - Due carabinieri della compagnia di Novi Ligure sono rimasti feriti mentre tentavano di calmare un nigeriano di 25 anni che ha dato in escandescenze - per futili motivi - in via Municipio.

Il giovane si era recato nell’agenzia interinale During di Novi per chiedere la restituzione di un curriculum che aveva lasciato qualche settimana prima.

Il responsabile dell’agenzia, Diego Accili, in quel momento solo in ufficio, non trovandolo nell’archivio, ha chiesto al cliente se poteva passare il giorno successivo per avere il tempo di cercare il documento con calma e l’ausilio delle colleghe, ma questi non ha voluto sentire ragioni ed ha iniziato a sbraitare con atteggiamento che si faceva sempre più preoccupante. Fino a quando è stato chiesto l’intervento dei carabinieri.

Al loro arrivo l'extracomunitario ha continuato nel suo comportamento rifiutandosi di esibire i documenti di identificazioni agli uomini in divisa i quali, lo hanno invitato a seguirli in caserma per l’identificazione. A quel punto è passato dalle parole ai fatti aggredendo i carabinieri che cercavano di calmarlo, ma ogni rassicurazione è risultata vana.

Così ha morsicato il polso a un militare, e all’altro componente della pattuglia ha fratturato un dito della mano.

Sul posto è arrivata anche un'altra pattuglia dei carabinieri ed il nigeriano è stato arrestato e condotto presso la caserma ‘Lupano’ della Compagnia carabinieri di Novi Ligure.