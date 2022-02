Rogo in un appartamento di via Gandolfi ad Alessandria

ALESSANDRIA - I Vigili del Fuoco di Alessandria sono stati impegnati questa sera con due squadre dalle 22.15 circa in via Gandolfi ad Alessandria a causa di un incendio che ha interessato alcune stanze di un appartamento.

Le operazioni di spegnimento e bonifica del rogo sono durate poco più di un’ora. Nell'incendio risulta essere stata coinvolta una persona che, portata in zona sicura, è stata affidata al personale sanitario. Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

Sul posto anche i Carabinieri.