Folle corsa, anche contromano, in centro inseguito dai Carabinieri

ALESSANDRIA - Lungo inseguimento (almeno quindici minuti di rocambolesca corsa) la scorsa notte per le vie del centro ad Alessandria.



L’azione dei Carabinieri si è conclusa con l’arresto di un uomo di 40 anni per resistenza a pubblico ufficiale. E' stato poi denunciato per guida in stato d’ebbrezza.

I fatti sono iniziati poco prima delle 3 quando la pattuglia dei Carabinieri ha intercettato una Twingo contromano in via Guasco.

L’automobilista non si è fermato all’alt e ha iniziato a correre a forte velocità per le vie del centro, percorrendone diverse sempre contromano, inseguito dai Carabinieri.

In supporto è sopraggiunta anche un’altra pattuglia e l’uomo è stato bloccato in piazzale Curiel, guidava sotto l’effetto dei fumi dell’alcol.



Una corsa folle che ha messo a rischio anche l’incolumità dei militari.

Non contento, quando è sceso dall’auto ha inveito fortemente contro i militari. Ed è scattato l’arresto.

Tra poco, in Tribunale, si svolgerà l’udienza di convalida.

Seguono aggiornamenti.