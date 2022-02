Cosenza - Alessandria, i protagonisti

COSENZA - Mancano 13 turni, ma Cosenza - Alessandria è già uno snodo per tutte e due le protagoniste.

All'andata fu a prima vittoria dei Grigi, nel frattempo i calabresi sono al terzo allenatore, dopo Zaffaroni e Occhiuzzi adesso in panchina c'è l'ex Pierpaolo Bisoli, una stagione da calciatore al 'Moccagatta'.

Moreno Longo ha gli stessi uomini di quattro giorni fa contro il Perugia (i nuovi Barillà e Ariaudo saranno in gruppo per il Como), con Di Gennaro in progresso di condizione, superato il problema muscolare, che si gioca il posto con Prestia e, pure, con Benedetti.

Casarini può tornare a centrocampo, in avanti Fabbrini candidato per una maglia nel tridente.

Coppia d'attacco pericolosa

Le scelte aperte di Bisoli sono, soprattutto, a centrocampo, con Ndoj fuori causa, Palmiero al centro, Florenzi favorito come mezzala sinistra, ma anche Carraro e Voca sono pronti. Situm e Liotti i due ssterni. Tra i pali confermato Vigorito e anche la linea di difesa non cambia, con Camporese, Rigione e Vaisanen.

Cosenza - Alessandria, tappa per la salvezza I due nuovi saranno in gruppo per la gara con il Como. Attenti alla coppia Caso - Laura

Solo certezze per l'attacco, il gigante francese Laura e Caso coppia titolare.

In campo contro la guerra

Anche la serie B, come tutto il calcio italiano, lancia un messaggio chiaro contro la guerra. "Il calcio non fa politica, ma reclama a gran voce la pace". Tutte le partite del 7° turno di ritorno inizieranno 5 minuti dopo, "segnale concreto di grande preoccupazione per la crisi e di forte sensibilizzazione per promuovere il dialogo in Ucraina. La guerra non è la soluzione per risolvere i dissidi".

Le probabili formazioni

Cosenza (3-5-2): Vigorito; camporese, Rigione, Vaisanen; Situm, Kongolo, Palmiero, Florenzi, Lotti; Laura, Caso. A disp.: Matosevic, Venturi, Sy, Camporese, Bittante, Hristov, Carraro, Gerbo, Voca, Pandolfi, Millico, Larrivey. All.: Bisoli

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Chiarello, Corazza, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Cocino, Gori, Marconi, Mattiello, Benedetti, Prestia, Pellegrini, Palombi, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Mariani di Aprilia

Assistenti: Massara di reggio Calabria e D'Ascanio di Ancona, quarto ufficiale Rutella di Enna, Var Rapuano di Rimini, assistente Var Del Giovane di Albano laziale,