Rubano i martelletti frangivetro e vandalizzano un vagone. Tre denunce

ALESSANDRIA - Gli operatori della Polfer di Alessandria hanno denunciato in stato di libertà di tre giovani (maggiorenni) per furto e danneggiamento. All’arrivo in stazione di un treno regionale proveniente da Savona, il capotreno aveva avvisato gli operatori dell’avvenuto furto di tre martelletti frangivetro - materiale in dotazione ai convogli - nonchè di vari danneggiamenti alle sedute dell’ultima carrozza; lo stesso capotreno aveva segnalato la presenza sospetta di tre ragazzi che durante il tragitto avevano occupato proprio la carrozza oggetto di vandalismo.

I giovani sono stati rintracciati grazie alla descrizione del personale ferroviario alla fermata degli autobus della stazione di Alessandria e accompagnati in ufficio.

Occultati nelle tasche dei pantaloni sono stati rinvenuti i martelletti d’emergenza. Nella memoria del telefono cellulare di uno dei ragazzi, poi posto sotto sequestro, si è accertata la presenza di video che mostravano alcuni dei comportamenti illeciti sopra descritti, filmati, probabilmente, per poi essere pubblicati sui social media.