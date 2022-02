Cuspo sempre più protagonista in pedana

Si chiama International Fencing Challenge e si è svolta a Brescia il 12 e 13 febbraio. È un torneo aperto ai ragazzi e ragazze di tutto il Mondo – categorie Allievi e Giovanissimi – che praticano spada e fioretto. Un palco importante per i giovani schermidori che vogliano competere con coetanei provenienti da ogni parte e soprattutto abbiano lo spirito giusto per migliorarsi.

Alla competizione ha partecipato anche la sezione Scherma del CUS Piemonte Orientale, allenata da Alice Cometti, presidente di tutto il Centro Universitario Sportivo, ex atleta e maestra di spada.

Com’è andata per i giovani alessandrini? Tazio Zecchi si è classificato 7º. “La gara è stata molto impegnativa: si sono dati appuntamento tutti i migliori atleti d’Italia e non solo – ha commentato Cometti – c’erano atleti da varie parti del Mondo”.



Tazio si è arreso solo nell’incontro per la semifinale contro quello che alla fine ha vinto il torneo. Un ottimo risultato, dunque, soprattutto per la crescita agonistica del ragazzo che via via sta raccogliendo i frutti degli allenamenti e degli insegnamenti.



Alla stessa gara hanno preso parte inoltre Filippo Mazzoleni, al suo primo impegno importante: ha chiuso le gare al 45º piazzamento. Tra i più grandi, hanno partecipato Martina Braggion, Giorgia Lodigiani, Carlo Ferraris e Ettore Margaglione.



Under 14 a Bolzano

Nel fine settimana appena concluso gli i ragazzi della sezione scherma hanno invece partecipato ad un altro grande evento, il Grand Prix Kinder Joy of Moving riservata alla spada Under 14 a squadre.

Buono il 9º posto per il team dei più piccoli composta da Filippo Mazzoleni,Samuele Milici, Mattia Reinotti e Tazio Zecchi.

La squadra dei più grandi (composta da Carlo Ferraris, Ettore Margaglione e Paolo Mortara) si è invece classificata 27ª,a metà classifica della gara.

Tazio Zecchi si conferma tra le migliori spade: già a inizio anno aveva conquistato la sua prima finale al campionato italiano di categoria. Bene anche gli altri: “Negli ultimi mesi si sono potuti allenare un po’ meno rispetto al solito. Nonostante ciò hanno dimostrato impegno e costanza nel lavoro. È un gruppo in continua crescita, “hanno commentato i maestri Alice Cometti e Mauro Scarsi, “I miglioramenti sono evidenti e progressivi”.

Non c’è tempo per riposarsi sugli allori. Il prossimo appuntamento – sempre per la categoria Under 14 – è fissato per il 5/6 marzo a Torino, con l’impegno per la seconda prova regionale.

La seconda prova nazionale assoluta è tra quindici giorni a Caorle (Ve). I rappresentanti del CUSPO impegnati nella competizione saranno Mauro Scarsi, Alessandro Sforzini e Giorgia Gallo.

