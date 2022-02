Ascoli - Alessandria: la sfida

ASCOLI - Moreno Longo cambia ancora, ad eccezione della difesa che, contro l'Ascoli è la stessa che ha iniziato la sfida con il Lecce, ma con Parodi a destra. A centrocampo torna Casarini dall'inizio con Gori, Mustacchio confermato a destra, a sinistra Mattiello per la prima volta dall'inizio. In attacco la sorpresa è Chiarello in panchina, nel tridente Milanese e Fabbrini, con Corazza terminale offensivo. Di fatto un 3-4-2-1.

Di fatto quattro novità rispetto al Lecce e, anche quattro su cinque ex dall'inizio

Ascoli nella formazione annunciata, con Ricci alle spalle di Bidaoui e Tsadjout. Al posto di Sottil, squalificato, c'è Cristaldi, uno dei suoi collaboratori.

ASCOLI - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: pt 29' Saric



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

Un rimpallo aiuta il vantaggio dell'Ascoli, ma, come nelle previsioni, i due davanti, Tsadjout e Bidaoui sono davvero difficili da contenere. Il primo fa prendere un giallo a Di gennaro, il secondo obbliga Parodi a stare molto basso e nel dribbling stretto ha spesso la meglio, soprattutto quando accelera e va via nello stretto. L'aggressività dei padroni di casa è alto, nell'Alessandria è soprattutto Fabbrini a creare affanni alla retroguardia, anche con inserimenti centrali. Con due dei tre difensori ammoniti, è quasi sicuro già prima della fine del tempo Prestia si alza per iniziare il riscaldamento.

45' Due minuti di recupero

41' tacco di Saric sul taglio da sinistra di Bidaoui, Pisseri c'è.

33' Punizione di Fabbrini da sinistra, molto taglia, sfila sul fondo

29' Ascoli in vantaggio: Saric vince un rimpallo su Parodi e si presenta a tu per tu con Pisseri e manda palla nell'angolino alto

25' Grandissimo Pisseri, di piede sulla conclusione ravvicinata di Bidaoui, che salta anche Parodi

21' Leali dice no a Di Gennaro, che schiaccia sul secondo palo, sulla punizione di Fabbrini

17' Cartellino anche per Di Gennaro: Tsadjout è davvero difficile da contenere, con la sua fisicità e per come attacca la profondità

14' Giallo a Mantovani, per intervento su Ricci

12' Punizione al limite, batte Casarini sulla barriera, scatta la ripartenza ascolana, che non si concretizza

9' Fabbrini apre per Mattiello, la conclusione è sul fondo

7' Conclusione di Falasco dai 25 metri, blocca Pisseri

5' Gioco fermo per il colpo in volto a Parodi da parte di Bidaoui, non rilevato dall'arbitro

1' calcio d'inizio dell'Ascoli subito aggressivo

Le formazioni

Ascoli (4-3-1-2): Leali; Baschirotto, Botteghin, Bellusci, Falasco; Collocolo, Buchel, Saric; Ricci; Bidaoui, Tsadjout. A disp.: Guarna, Salvi, D'Orazio, Tavcar, Dionisi, Iliev, Quaranta, Eramo, Palazzino, Caligara, Maistro, De Paoli. All.: Cristaldi (al posto di Sottil, squalificato)

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Mustacchio, Casarini, Gori, Mattiello; Milanese, Corazza, Fabbrini. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Chiarello, Ba, Lunetta, Marconi, Benedetti, Prestia, Pellegrini, Palombi, Filipi, Kolaj. All.: Longo

Arbitro: Miele di Nola

Assistenti: Pagliardini di Arezzo e Lombardo di Cinisello Balsamo, quarto ufficiale Scatena di Avezzano. Var Sacchi di Macerata, assistente Var Fiore di Barletta.

Note: Giornata di sole, ventilata. Terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Mantovani, Di Gennaro, Baschirotto per gioco falloso Angoli: 2-1 per l'Alessandria. Recupero: pt 2', st