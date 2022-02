Via Migliara e la baby gang: ora c’è la Security

ALESSANDRIA - La Security Best Service da oggi in via Migliara, ad Alessandria. A chiamarli, e pagarli, alcuni commercianti della via stanchi dei continui soprusi della baby gang che sta impervensando da mesi in centro città.

«Siamo stanchi, esausti. È una situazione che sta penalizzando fortemente il nostro lavoro - tuona Ornella Magagna - Dobbiamo lavorare per vivere, soprattutto abbiamo il diritto di farlo in sicurezza. Invece da tre anni siamo ostaggio di ragazzi e ragazze che terrorizzano anche chi vuole semplicemente farsi una passeggiata. In questi anni abbiamo tentato di coinvolgere più volte l’amministrazione sul problema, visto che non ci sono stati riscontri e dialogo abbiamo deciso di pagarci questo servizio. Vogliamo sentirci tranquilli, e garantire sicurezza soprattutto ai nostri clienti. Le Forze di polizia stanno facendo un lavoro importante, sono sempre presenti, li chiamiamo spesso, ma la carenza di organico si fa sentire. E non possono presidiare costantemente tutte le zone della città».

Certamente, seppur con competenze limitate rispetto alle forze di polizia, la Security è un deterrente per chi intenda accanirsi contro locali o negozi.

«La nostra attività è autorizzata dalla Prefettura, e dalla legge - spiega il titolare della Best - garantiamo sicurezza nei locali pubblici, e dove c’è affluenza. Possiamo, ad esempio, controllare i titoli di accesso (green pass)».

Certamente, già solo vederli per strada è un deterrente verso chi non ha buone intenzioni e non è in grado di vivere in una società civile.

«La situazione era diventata ingestibile - continua Magagna - Il nostro progetto è quello di mettere in condizione chi frequenta la via di comportarsi bene». Per quanto tempo andrà avanti il servizio? «Iniziamo con due settimane - spiega - poi vedremo». Intanto, da giorni, in via Caniggia una pattuglia della Polizia Municipale pattuglia quell’area.