In provincia, in un giorno 437 guariti

ALESSANDRIA - Quotidiano bollettino redatto dall'Unità di crisi della Regione.

In Piemonte sono 3.142 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 2.522 a test antigenico), pari al 7,6% di 41.268 tamponi eseguiti, di cui 34.557 antigenici.

Il totale dei casi positivi diventa 956.908, così suddivisi su base provinciale: 78.438 Alessandria (319 più di ieri), 43.865 Asti, 37.056 Biella, 129.148 Cuneo, 72.856 Novara, 507.974 Torino, 33.976 Vercelli, 34.047 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.669 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.879 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Ricoveri

I ricoverati in terapia intensiva sono 66 (-8 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva sono 1.477 (-89 rispetto a ieri)

Le persone in isolamento domiciliare sono 59.419. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.220.972 (+ 41.268 rispetto a ieri).

Decessi

Sono 27, tra i quali 3 di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.903 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.719 Alessandria (6 in più rispetto al dato comunicato ieri), 776 Asti, 493 Biella, 1.583 Cuneo, 1.039 Novara, 6.149 Torino, 598 Vercelli, 420 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 126 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Guariti

Salgono a 883.043 (+5.242 rispetto a ieri) i guariti: in provincia di Alessandria sono 72.663 (437 in più rispetto a ieri).