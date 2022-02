Alessandria - Lecce: il punto dell'aggancio

ALESSANDRIA - Avanti, scalando la classifica.

Il pareggio dell'Alessandria con il Lecce (1-1) vale l'aggancio alla Spal che, per lo scontro diretto, è dietro. Grigi superiori a una formazione che deve vincere, due opportunità nel primo tempo, anche dopo il pareggio Milanese mette in area una palla che potrebbe essere capitalizzata meglio. Nella nebbia la squadra di Longo brilla: dopo i primi minuti in cui i salentini provano a fare la voce forte, i padroni di casa escono fuori alla distanza.

E' un altro passo verso l'obiettivo: con questo atteggiamento l'Alessandria può stare bene in B.

Sei novità

Per la sfida alla ex capolista, scivolata al secondo posto dopo i risultati di ieri, Moreno Longo cambia sei uomini rispetto all'undici titolare a Brescia.

In difesa Mantovani e Parodi, a centrocampo la coppia di mediani è Gori - Ba, nel tridente torna Marconi al centro e Chiarello a destra, la novità dall'inizio è Fabbrini. Non convocato Coccolo, sarà Longo a spiegare le ragioni a fine gara.

Lecce con Coda sostenuto da Di Mariano e Listkowski, a centrocampo di nuovo titolare Hjulmand.

ALESSANDRIA - LECCE 1-1



Marcatori: st 5' Di Gennaro, 37' Coda



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

49' Super parata di Pisseri

45' Quattro minuti di recupero

44' Milanese mette palla in area tagliata, Corazza non ci arriva

43' Ultimi due cambi: Mattiello e Corazza, per Lunetta e Marconi

37' Pareggia il Lecce, Coda firma la rete numero 10 della sua stagione dopo un pressing in area e tre angoli

25' Due cambi, Milanese e Casarini per Fabbrini e Gori

19' Baroni cambia l'attacco, dentro Ridriguez e Ragusa, per Di Mariano e Litkowski

17' Giallo a Prestia

15' Grande parata di Pisseri su Di Mariano

7' Primo cambio: dentro Prestia per Di Gennarro (ammonito)

5'GOOOOL Alessandria zampata di Di Gennaro sugli sviluppi di una punizione di Fabbrini. Batti e ribatti in area, palla a Di Gennaro, che salta anche il portiere e segna. Attimi di attesa per il Var: gol convalidato, perché sul tocco di Gori, una deviazione diCalabresi rimette in gioco il difensore grigio

3' Sfuma sul fondo lo spunto di Fabbrini

1' Listkowski da destra impegna Pisseri in tuffo

Primo tempo

Il Lecce prova a chiudere i varchi, anche con la fisicità dei suoi uomini in difesa e a centrocampo. Quando l'Alessandria riesce a ripartire, e lo fa meglio nella seconda metà della prima frazione, la rapidità di Chiarello negli inserimenti e qualche invenzione di Mustacchio danno vivacit alla manovra, anche se si fatica un po' a trovare varchi sulle fasce. Non c'è lavoro per i portieri, le due opportunità sono per i Grigi, con Ba e Marconi.

45' Neppure un secondo di recupero

44' Ancora Grigi pericolosi: duetto Chiarello - Marconi, l'ultima deviazione, in area, del numero 10 passa di pochissimo sulla traversa

40' Ripartenza Mustacchio, sulla sua apertura Helgason anticipa Lunetta in fallo laterale

36' Ba perde palla e aziona la ripartenza del Lecce, la conclusione di Hjulmand non inquadra di poco lo specchio della porta

35' la prima occasione è dei Grigi: azione insistita in area, la conclusione di Ba passa di un nulla sulla traversa

30' Ammonito Di Gennaro per gioco falloso. Poi il giallo è per Hjulmand

28' Ripartenza Fabbrini - Lunetta, ma il cross, dentro l'area, è debole e annullato

25' Troppo lungo il cross di Mustacchio perché Lunetta riesca a sfruttarlo

18' Grande recupero di Mantovani su Di Mariano

17' Quando l'Alessandria riparte e sfrutta le fasce crea problemi. Taglio di Mustacchio per Lunetta, sul cross la difesa leccese libera

11' Alle stelle la conclusione centrale di Di Mariano

10' Primo angolo per i Grigi, battuto male

6' Gran palla di Mustacchio per Chiarello, intenso il duello con Lucioni, il Lecce in fallo laterale

1' Calcio d'inizio del Lecce

Le formazioni

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani, Di Gennaro (7'st Prestia), Parodi; Mustacchio, Gori (25'st Casarini), Ba, Lunetta; Chiarello, Marconi, Fabbrini (25'st Milanese) . A disp.: Crisanto, Cerofolini, Mattiello, Benedetti, Corazza, Pellegrini, Palombi, Filipi, Kolaj. All.: Longo

Lecce (4-3-3): Gabriel; Gendrey, Lucioni, Calabresi, Gallo (33'st Blin); Helgason (33'st Barreca), Hjulmand, Gargiulo; Di Mariano (19'st Rodriguez), Cosa, Listkowski (19'st Ragusa). A disp.: Plizzari, Samodja, Ramirez, Simic, Bjorkengren, Majer. All.: Baroni

Arbitro: Manganiello di Pinerolo

Assistenti: Vecchi di Lamezia terme e Scatragli di Arezzo, quarto ufficiale Giordano di Novara. Var Serra di Torino, assistente Var Imperiale di Genova

Note: Serata fredda, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2200 circa (incasso 21.660 euro) Ammoniti: Di Gennaro, Hjulmand, Lucioni, Gargiulo, Prestia,Mantovani per gioco falloso, Ragusa per simulazione Angoli: 4-3 per il Lecce Recupero: pt 0', st L'Alessandria entra in campo indossando una replica della maglia della stagione 1948 - 49