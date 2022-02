Alessandria - Lecce: torna Chiarello, sei out per Baroni

ALESSANDRIA - Rifinitura a Centogrigio, ultimi lavori verso la sfida con la capolista. Di fatto con due soli giorni a disposizione per prepararla: vale per l'Alessandria come per il Lecce, due squadre alle prese con qualche forfait.

Moreno Longo ritrova Chiarello, che ha scontato la squalifica. e può tornare nel tridente, sfruttando anche la sua capacità di schermare gli avversari, utile anche per togliere spazio e idee a Hjulmand, anche lui al rientro dopo lo stop imposto dal giudice sportivo.

Qualche cambio è previsto, per gestire meglio le energie, visto che 72 ore dopo sarà di nuovo campionato e con l'impegnativa trasferta ad Ascoli, con partenza anticipata dopo l'allenamento di giovedì. Il tecnico valuterà se riproporre Parodi, unico di fatto in diffida, perché l'altro, Pierozzi, è out per il problema muscolare. In attacco Marconi, ex della gara, può tornare titolare.

Due nuovi non ci sono

Marco Baroni teme molto l'Alessandria, "squadra che con le prime della classifica ha sempre offerto grandi prestazioni e ha un gioco aggressivo". In attacco torna a disposizione Rodriguez, che proprio contro i Grigi, all'andata, ha segnato l'unica rete in questa stagione.

Strefezza è squalificato, Faragò e Asencio, due dei nuovi acquisti, non sono recuperati, come Bleve e Dermaku, e Tuia, rientrato, è rimasto a Lecce per la nascita del figlio.