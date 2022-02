Alessandria, hai un 'Mocca' per amico

ALESSANDRIA - Ogni gara la conferma: è proprio tanto importante avere "Un Mocca per amico".

E' il titolo scelto per la copertina dell'ultimo numero di "L'Orso in casa", organo ufficiale dell'Alessandria Calcio, in edicola oggi con Il Piccolo e domani in distribuzione allo stadio.

Riflettori sulla classifica molto corta, con l'ascesa della Cremonese, il Pisa che non sa più vincere e il Lecce, capolista, che arriva domani (ore 18.30), senza uno dei capocannonieri della B, Gabriel Strefezza, ma con una rosa potenziata, a gennaio, da innesti come Faragò e Asencio.

L'approfondimento storico, come sempre curato da Museo Grigio, è dedicato a Rocco Melideo, doppio ex della sfida, che ricorda la Rai al Moccagatta e una partita con il Santos quando era a Lecce. Per la sezione 'Memorabilia' alcune maglie indossate dai Grigi nei loro 'compleanni'.

Il giocatore da scoprire è Mirko Gori, c'è il lancio di 'Grigi in B' il libro scritto, a più mani, da Museo Grigio, e la presidenza di Luca Di Masi entrata nel decennale.

Per il settore giovanile risultati, classifiche e movimenti di mercato.

