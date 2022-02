"Trasporti e logistica, dinamica negativa per le imprese"

ALESSANDRIA - Altri ostacoli per le imprese nel 2022: anche il drastico aumento dei costi di trasporti e logistica, che si aggiunge all’impennata dei costi energetici e delle materie prime, allunga l’elenco delle criticità che penalizzano l’attività economica delle aziende. I costi di trasporto e logistica continueranno ad aumentare nel 2022 con una stabilizzazione incerta nella seconda metà dell’anno: lo rilevano le Agenzie internazionali. L’effetto previsto per i Paesi del G20 è un aumento extra dell’1,5% dei prezzi al consumo, legato a un rincaro dell’11% delle importazioni. Questo trend è destinato ad estendersi nel 2022 anche in ragione dell'aumento dei costi dei carburanti.

“Anche per trasporti e logistica - spiega Laura Coppo, presidente di Confindustria Alessandria - le nostre imprese si trovano a fronteggiare una dinamica negativa segnata dall’incremento straordinario dei prezzi e dagli aumenti senza precedenti dei costi di esportazione e dei tempi di consegna. Questo ostacolo, e i rincari energetici e delle materie prime, comprimono i margini delle imprese. Siamo preoccupati dal persistere di queste criticità che, come attesta anche il Centro Studi Confindustria, mettono a serio rischio il percorso di risalita del Pil avviato lo scorso anno”.

“La logistica e la mobilità delle merci deve essere posta come tassello centrale della crescita economica dal Governo nazionale e regionale: chiediamo una stretta vigilanza e interventi per calmierare l’andamento dei prezzi dei carburanti - dichiara Marco Gay, presidente di Confindustria Piemonte - trasporti e logistica sono essenziali all’industria, alla distribuzione e alla crescita del Pil piemontese. Dovremmo lavorare all’eliminazione dei colli di bottiglia e delle strozzature stradali, ferroviarie e portuali. Così tempi di accesso e trasbordo dei mezzi ai porti e interporti riducono la competitività di tutte le nostre filiere produttive”.

In particolare, il trend dei prezzi praticati dalle compagnie di navigazione è ancora in aumento ed è motivato dallo squilibrio tra la forte domanda e una ridotta capacità di offerta nei mercati del trasporto merci. Si registrano costi raddoppiati o addirittura triplicati per il trasporto transoceanico dei classici container da 20 piedi. E in più, il punto di maggiore difficoltà che raccogliamo dalle imprese industriali e della logistica è la reperibilità di spazi a bordo nave. L’allerta vale per il trasporto navale ma anche per quello stradale: durante il secondo semestre 2021 è emersa la carenza di autisti associata a un ritardo delle consegne dei veicoli industriali (elemento che ha caratterizzato tutto il settore automotive). I prezzi nella maggior parte dei mercati del trasporto merci e della logistica generalmente oscillano tra tariffe contrattuali a lungo termine sostanzialmente stabili e prezzi del mercato spot, più sensibili ai cambiamenti della domanda e alla disponibilità di capacità. I prezzi nei mercati spot per il trasporto marittimo, l’autotrasporto e altri servizi logistici sono aumentati notevolmente quest’anno.