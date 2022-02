"Ospedale Incontra", si parla di cuore nel giorno di San Valentino

ALESSANDRIA - Riprendono gli appuntamenti virtuali di Ospedale Incontra che nel giorno di San Valentino, in cui si ricordano anche le cardiopatie congenite e prende il via la settimana dedicata all’evento nazionale “Cardiologie Aperte”, non poteva che avere un filo diretto con il direttore della Cardiologia dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Gianfranco Pistis.

Oggi, in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’ospedale a partire dalle ore 16, il cardiologo cercherà di dissipare alcuni dubbi e rispondere alle domande più tipiche sulle patologie cardiache, come quali sono i primi sintomi di un possibile infarto o quando è necessario presentarsi in Pronto Soccorso e quali sono i fattori di prevenzione da una parte e quelli di rischio dall’altra. Verrà inoltre sottolineato il ruolo fondamentale ricoperto dal tempo e come il Covid abbia inciso su questo elemento in ambito cardiologico.

L’evento sarà infine l’occasione per ricordare che anche quest’anno l’Ospedale di Alessandria aderisce a “Cardiologie Aperte”, ovvero la tradizionale iniziativa di sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari che prevede l’attivazione del numero verde 800 052233 che i cittadini potranno comporre per parlare con i professionisti della Cardiologia di Alessandria il 15 e 16 febbraio dalle ore 14 alle ore 16.

Dopo una prima parte più generica in cui verrà spiegato il legame che esiste tra l’infarto e il tempo, tanto da definire la patologia tempo-dipendente, il dottor Pistis sarà poi a disposizione per rispondere a tutte le domande inviate fin da ora alla mail comunicazione@ospedale.al.it, nonché, se possibile, a quelle che saranno postate nel corso della diretta che durerà fino alle ore 16.40 circa.