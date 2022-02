Alessandria, multa per un fumogeno

ALESSANDRIA - Un "fumogeno lanciato in campo" al 29' della ripresa costa la prima multa all'Alessandria: 2000 euro, nulla inveceal Brescia, dal cui settore e piovuto di tutto, oltre agli insulti rivolti ai "piemontesi".

Un episodio annotato, evidentemente, dal commissario di Lega e sanzioei francamente eccessiva (anche se, si legge, con le attenuanti) per una tifoseria che, in casa e su tutti i campi, ha dato sempre prova di passione e correttezza.

Senza Strefezza

La capolista Lecce non avrà uno dei suoi bomber, Gabriel Strefezza: l'autore del pareggio contro il Benevento ha preso il quinto cartellino del campionato - "mi si è chiusa la vena, ammonizione che avrei potuto evitare" - e salterà la trasferta ad Alessandria di mercoledì.

Per i Grigi terzo cartellino per Palombi, secondo per Coccolo e primo per Mustacchio e Crisanto (dalla panchina). Mentre nella gara del 19 ad Ascoli sulla panchina dei marchigiani non ci sarà l'ex, Sottil, fermato per tre turni per la reazione, nel finale, a una decisione arbitrale non condivisa.

Dirige Manganiello

A dirigere la partita con il Lecce sarà Gianluca Manganiello di Pinerolo, alla seconda apparizione al Moccagatta, dopo Alessandria - Parma il 19 dicembre. Al Var Marco Serra di Torino, balzato alle cronache per il gol annullato al Milan contro lo Spezia, senza concedere il vantaggio.