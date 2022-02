Brescia - Alessandria, la sfida

BRESCIA - Formazione cambiata in tutti i reparti contro il Brescia. In difesa resta il solo Di Gennaro, torna Prestia a destra e Coccolo gioca dall'inizio, a sinistra, con Parodi per la prima volta in panchina, dove c'è anche Mantovani.

A centrocampo la novità annunciata è Mustacchio, di nuovo dall'inizio. Ba torna dopo la squalifica. Attacco tutto diverso: Corazza, con Kolaj e Milanese a togliere punti di riferimento e sfruttare la velocità di inserimento.

Il Brescia riparte dal 4-3-2-1: a centrocampo Leris preferito a Bertagnoli, attacco con Ayé e Bajic, Moreo in panchina

BRESCIA - ALESSANDRIA 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Secondo tempo

14' infortunio a Coccol. Sembra necessario un cambio, ma il difensore rientra



13' Subito Marconi pericoloso, impegna Joronen, ma è in fuorigioco

12' Doppio cambio, dentro Marconi e Mattiello per Kolaj e Mustacchio

6' Prima Ayé e poi Leris, fuori bersaglio

1' Due cambi nel Brescia: Bertagnoli e Moreo, per Van De Looi e Bajic

Primo tempo

Molta più Alessandria, che per due volte con Kolaj, va vicina al gol, un salvataggio di Joronen e i legni che poi negano il vantaggio. Aggressivi, i Grigi, che non permettono al Brescia si sviluppare gioco e, a sinistra, spingono di più, con Lunetta e Kolaj.

45' Un minuto di recupero

44' Ottimo recupero di Coccolo su Bajic

35' Traversa dell'Alessandria ancora con Kolaj a Joronen battuto. Riprende Mustacchio in mezzo per il colpo di testa di Lunetta, di un nulla sul fondo

33' Prima occasione: è dell'Alessandria, Kolaj pescato da Milanese, controlla e calcia nel sette, Joronen alza in angolo. Sugli sviluppi colpo di testa di Mustacchio sul fondo

28' Ammonito Mustacchio per gioco falloso

26' Primo angolo della gara. E' dei Grigi, senza esito

23' Punizione di Milanese dal vertice sinistro, due metri sulla traversa

21' Mustacchio perde un pallone che potrebbe essere sanguinoso, ma il Brescia non sfrutta e Pisseri non è per nulla impensierito

16' Milanese pesca Corazza in posizione regolare sulla trequarti avanzata, ma l'azione non si chiude

11' Pisseri in presa sicura sul traversone di Sabelli da destra

8' Milanese in mezzo per un inserimento di Lunetta, ma non arriva per la conclusione

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria. Nel tridente Milanese a destra e Kolaj a sinistra con Corazza al centro

Le formazioni

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bisoli, Van de Looi (1'st Bertagnoli), Leris; Jagiello; Ayé, Bajic (1'st Moreo). A disp.: Perilli, Andrenacci, Karacic, Palacio, Bianchi, Huard, Tramoni, Andreoli, Papetti. All.: Inzaghi

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Coccolo; Mustacchio, Casarini, Ba, Lunetta; Milanese, Corazza, Kolaj. A disp.: Crisanto, Cerofolini, Gori, Parodi, Marconi, Mattiello, Benedetti, Fabbrini, Pellegrini, Palombi, Filipi, Mantovani. All.: Longo

Arbitro: Paterna di Teramo

Assistenti: Di Vuolo di Castellammare di Stabia e Avalos di Legnano, quarto ufficiale Lovison di Padova. Var Di Martino di Teramo, assistente Var Rossi di Biella

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 4200 Ammoniti: Crisanto (dalla panchina) e Inzaghiper proteste, Mustacchio, Van de Looi per gioco falloso. Angoli: 2-0 per l'Alessandria Recupero: pt 1'