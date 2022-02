Brescia - Alessandria, farà 'caldo' al Rigamonti

ALESSANDRIA - Farà caldo, domani, al 'Rigamonti'. Moreno Longo lo sa: non perché consulti le previsioni meteo, ma perché conosce il peso della piazza (alcuni gruppi della curva scorteranno la squadra dal ritiro allo stadio) dove anche il 50 per cento del pubblico (sarà il 75 dal 1° marzo) è numericamente e passionalmente consistente.

Sarà così in altri campi, già nel ciclo delle prossime sette gare: quella di domani con un peso specifico grande, per l'Alessandria, anche per il Brescia di Filippo Inzaghi che, in casa, non vince da quattro gare, mentre ha il record di successi esterni, ben otto.

Dunque meglio essere preparati all'impatto, senza farsi condizionare: attenzione e concentrazione saranno determinanti, come personalità, coraggio di osare, la giusta spregiudicatezza. Oltre all'interpretazione di una partita n cui non ci sarà solo da tenere testa alla fisicità degli avversari.

Inzaghi ha scelto, a suo dire perché convinto che funzioni, il 4-3-1-2 che piace molto a Cellino. Ha, però, almeno tre ballottaggi aperti: nei tre di centrocampo , insieme a Bisoli e Van de Looi, Bertagnoli sembra favorito su Leris. Alle spalle della coppia d'attacco più Jagiello che Tramoni, in avanti Moreo sicuro e Ayé a contendersi la seconda maglia con Bajic.

In 350 al 'Rigamonti'

Anche l'Alessandria avrà uno spicchio di grigio intenso nella casa delle 'rondinelle': sono 350 i tifosi che raggiungeranno Brescia, in auto o su uno dei tre pullman che partiranno alle 12 da piazza Perosi (ritrovo 11.30). Per tutti uscita a Brescia Ovest, per raggiungere il parcheggio Ortomercato, da dove partiranno le navette per lo stadio.