Brescia - Alessandria: Pierozzi, lesione al bicipite femorale

ALESSANDRIA - Lesione di grado medio al bicipite femorale sinistro: è la diagnosi, appena comunicata dall'Alessandria, per Edoardo Pierozzi, costretto sabato a lasciare il campo dopo 41' per un problema muscolare.

Nel tentativo di controllare un pallone tagliato da sinistra, l'esterno destro, dentro l'area, è andato, come aveva spiegato anche Moreno Longo, "in iperestensione". Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto hanno evidenziato un guaio muscolare per il quale, solitamente, i tempi di recupero possono oscillare tra le tre settimane e un mese, anche se ogni caso ha percorsi diversi.

Da alcune gare Pierozzi era titolare, con progressi evidenti, nel gioco e nella personalità.

Il giocatore ha già iniziato le terapie riabilitative sotto la guida dello staff medico.