Brescia - Alessandria, tre pullman completati

ALESSANDRIA - Tre pullman della Nord sono già al completo, ma il Centro Coordinamento Grigi Club ne sta organizzando un quarto, adesioni entro domani sera, mercoledì.

I due della Gradinata Nord sono esauriti da lunedì sera, la raccomandazione è avere il biglietto al momento di salire sui mezzi. Proprio sui tagliandi d'ingresso non sono mancate stoccate degli alessandrini, perché 23,5 euro nel settore ospiti rappresentano la cifra record delle venti piazze della B. Non è mancata qualche battuta, "meno male che il calcio è delle famiglie" ha sottolineato un sostenitore grigio, e un altro ha fatto notare che "Cellino mette tariffe alte perché ha quattro allenatori, e gli staff, sotto contratto". La prevendita prosegue fino a sabato su Ticketone.

Il Centro Coordinamento Grigi Club raccoglie ancora prenotazioni per il secondo: ne servono una trentina, il costo è 20 euro, contattare il 3389065045 o i negozi L'Amico Fruttaio e Corner. Per tutti ritrovo alle 12 e partenza alle 12.30 da piazza Perosi.

Tre squalifiche

In attesa del comunicato con cui il Brescia ufficializzerà l'esonero di Pippo Inzaghi e il ritorno di Diego Lopez, il nuovo tecnico in questo momento sta dirigendo il primo allenamento al centro sportivo dove è arrivato in mattinata. Secondo alcuni sarebbe, di nuovo, di passaggio, un traghettatore verso Davide Nicola, che è il vero obiettivo di Cellino.

A saltare la sfida di domenica al Rigamonti (ore 15.30) saranno, sicuramente, i tre squalificati: Chiarello per l'Alessandria, Adorni e Proia per il Brescia, due nuovi innesti, il primo espulso dopo solo 4', il secondo in diffida e ammonito. Entro oggi si dovrebbe conoscere l'esatta entità del problema muscolare che, sabato, ha costretto Pierozzi a lasciare il campo.