Siamo sesti in Italia per gli infortuni mortali sul lavoro

In un solo mese il nostro territorio è passato dalla undicesima alla sesta posizione nazionale. Sarebbe una bella notizia se non fosse una graduatoria 'al contrario', con le peggiori in cima. Vega Engeneering ha elaborato i dati Inail sugli infortuni - morti e feriti - sui luoghi di lavoro, differenziando le varee aree geografiche un po' come si fa per i contagi: giallo, arancione, rosso. Il Piemonte è arancione, ma la provincia di Alessandria conta un rapporto lavoratori-morti molto alto.

Sesto posto con quindici infortuni mortali su 163.621 lavoratori. Il tasso di incidenza è allarmante. In Piemonte fa peggio il Verbano (quarto in graduatoria). La provincia Granda è al dodicesimo posto.

Se invece ordiniamo i dati in senso assoluto, ovvero in base ai casi di morte sul lavoro (scorporati da quelli in itinere), la nostra provincia resta sempre in alta quota: 14mo posto sulle 107 nazionali.

In Italia

Nel 2021 sono 1.221 le vittime sul lavoro registrate in Italia, secondo la classificazione tutta nostra che include anche le persone morte in viaggio. Di queste, infatti, sono 973 (– 8 % rispetto al 2020) quelle rilevate in occasione di lavoro, mentre 248 (+ 16 % rispetto al 2020) sono quelle decedute a causa di un incidente in itinere.

A fine 2020 le vittime totali erano 1.270 (49 in più del 2021), ma - spiega l'osservatorio sulla sicurezza di Vega Engeneering - il confronto tra i due anni deve tener conto del contributo dato dagli infortuni mortali connessi con il Covid, che si possono stimare in circa il doppio nel 2020 rispetto al 2021.

Per quanto riguarda l’andamento mensile, a fine dicembre 2021 si registrano 105 vittime in più rispetto a fine novembre 2021.

Cantieri pericolosi

E' il settore delle costruzioni ha fatto più vittime sul lavoro: sono 127. L'artigianato e la manifattura in genere è al secondo posto (109), poi trasporto e magazzino (97), commercio, riparazione di autoveicoli e motocicli (78).

Infortuni mortali sul lavoro, Alessandria è tra le peggiori La provincia di Alessandria è tra quelle in Italia con il tasso maggiore di incidenza morti/occupati. Un dato che deve far riflettere

La fascia medio (45-65 anni) alta resta comprensibilmente quella più esposta, così come quella over 65. Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro nel 2021 sono 91 su 973 (quasi il 10% delle vittime), gli stranieri sono 144 (circa il 15%). Le denunce di infortunio totali sono lieve aumento (+0,2 %). Nel 2021: sono 555.236. Erano 554.340 a fine 2020. Le denunce di infortunio delle lavoratrici italiane nel 2021 sono state 200.557, quelle dei colleghi uomini 354.679.