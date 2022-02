Alessandria - Pisa, atto secondo

ALESSANDRIA - Inizia il trittico con le prime della classe. Partendo dalla seconda, il Pisa, che ha aggiunto molto, soprattutto in attacco, Torregrossa, Benali e Puscas, resistendo alle sirene dalla A per Lucca e Sibilli. Come prevedibile, è Torregrossa a debuttare dal 1', in coppia con Marsura, con Cohen alle spalle. In difesa Birindelli riprende il suo posto a destra, preferito a Hermannsson.

Longo risponde con novità in tutti i reparti: in difesa torna Di Gennaro al centro e Prestia si accomoda in panchina. Il duttile Parodi spostato a destra, e Mantovani a sinistra. A centrocampo è Gori a fare coppia con il capitano di giornata, Casarini. A destra Pierozzi, in attacco il ritorno di Marconi dall'inizio e la sorpresa Palombi titolare.

Nel riscaldamento rischiamato Prestia, che fa un lavoro intenso, come se dovesse entrare al posto di uno dei tre della difesa. Ma è solo precauzionale, confermata la formazione ufficiale

ALESSANDRIA - PISA 1-1

Marcatori: pt 36' Marconi rig, 43' Torregrossa rig



PLAY - BY - PLAY - LIVE

Secondo tempo

20' I nuovi entrati confezionano una occasione: Milanese per Mattiello, quasi dalla linea di fondo sul tiro cross, che Caracciolo salva in angolo



18' Due cambi, è il momento di Mattiello per Lunetta, e di Milanese per Palombi

12' Leverbe svirgola la palla sul traversone di Mustacchio da destra, ma Chiarello, per un soffio, non ci arriva

11' Sulla sponda di Touré Torregrossa non ci arriva a pochi metri dlla porta

8' Ammonito Chiarello, salterà la gara con il Brescia

4' Pericoloso il pallone di Marin per Puscas sul secondo palo, conclusione sull'esterno della rete

2' Diagonale di Mustacchio, Nicolas c'è

1' D'Angelo cambia l'attacco: dentro Puscas e Masucci, fuori Cohen e Marsura

Primo tempo

Botta e risposta su rigore, e per l'Alessandria ce n'era una anche prima per l'intervento di Nicolas su Chiarello. Parodi 'morde' Marsura e non gli dà spazio, Chiarello si inserisce e sorprende spesso la difesa in velocità. Un cambio forzato per l'infortunio a Pierozzi.

48' Un metro sulla traversa il colpo di testa di Marconi sul taglio di Parodi

46' Gori provvidenziale in angolo sulla conclusione di Torregrossa

45' Tre minuti di recupero

43' Pareggia il Pisa: rigore concesso per intervento di mantovani su Caracciolo. Batte Torregrossa e segna

40' Si infortuna Pierozzi, dentro Mustacchio

36' GOOOL ALESSANDRIA: Batte Marconi e infila, di potenza, Nicolas. Primo gol in maglia grigia in questa stagione.

35' Rigore per i Grigi: nell'azione precedente Caracciolo intercetta con la mano il cross di Chiarello. Il Var richiama Pezzuto, che indica il dischetto

28' Episodio dubbio: sul pallonetto di Chiarello, lanciato centralmente da Di Gennaro, Nicolas intercetta la palla, ma l'azione si sviluppa ancora e l'esterno grigio si avventa, spinto via dal portiere. E' solo angolo, il Var Pairetto non chiama neppure Pezzuto

23' Pisseri sicuro sul colpo di testa di Torregrossa

14' Grande Pisseri sul sinistro incrociato di Berutatto, troppo libero perché la difesa non sale.

11' Buona manovra dei Grigi, su una respinta conclusione di Gori, 'sporcata' da un difensore. Il Pisa recupera.

6' La conclusione di Cohen, dal limite, è sul fondo

2' Sono subito scintille tra Parodi e Marsura

1' Fischio d'inizio del Pisa

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Parodi, Di Gennaro, Mantovani; Pierozzi (41'pt Mustacchio), Casarini, Gori, Lunetta; Chiarello, Marconi, Palombi (st 19' A disp.: Crisanto, Cerofolini, Coccolo, Mattiello, Benedetti, Fabbrini, Corazza, Prestia, Palazzi, Milanese, Kolaj. All.: Longo

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Caracciolo, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Cohen (1'st Puscas); Torregrossa, Marsura (1'st Masucci). A disp.: Livieri, Berra, Benali, Hermannsson, Siega, Lucca, Mastinu, Gucher, Di Quinzio,De Vitis. All.: D'Angelo

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Bercigli di Firenze e Miele di Torino, quarto ufficiale Monaldi di Macerata. Var Pairetto di Nichelino, assistente Var Affatato del Verbano Cusio Ossola

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: 2200 circa (1158+ 941), incasso 21.523 euro. Ammoniti: Torregrossa, Di Gennaro, Chiarello, Marin per gioco fallos. Angoli: 4-2 per il Pisa. Recupero: pt 3', st