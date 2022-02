Ic Galilei, un tondino si stacca dal soffitto e cade vicino a un banco

ALESSANDRIA - Timore, questa mattina, nella sede dell'Ic Galilei, nell'omonima via: una decorazione di gesso dal soffitto, un tondino di quelli più piccoli, si è infatti staccata in un'aula, cadendo nei pressi di un banco dell'ultima fila, senza coinvolgere alcun ragazzo è stato coinvolto.

Controlli in corso, mentre la classe sta facendo una visita guidata al Museo della Gambarina per poi andare, a mezzogiorno, al Comando dei Carabinieri per una lezione di Educazione civica. Al termine, i piccoli allievi dell'istituto torneranno regolarmente a scuola.

"Per precauzione e in attesa che saranno concluse tutte le verifiche necessarie le classi coinvolte saranno spostate - commenta l'assessore ai Servizi educativi del Comune di Alessandria, Silvia Straneo - I lavori in corso non c'entrano con quanto accaduto, che è piuttosto collegato all'età stessa dell'edificio. Ora ci confronteremo anche con la Soprintendenza e vedremo quali passi effettuare".