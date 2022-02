Artico: "Un mercato per consolidare gli equilibri: tecnici, tattici e societari"

Il debutto degli ultimi arrivati - Diego Fabbrini, Federico Mattiello, Michele Cerofolini - e il bilancio del mercato con il direttore sportivo Fabio Artico: prima di entrare in clima Pisa l'analisi della campagna acquisti "Il voto? Potremo darlo a fine campionato. La grande soddisfazione - così Artico - è aver aggiunto giocatori utili, profili che non avevamo e, soprattutto, ragazzi che hanno scelto l'Alessandria". C'è un posto negli over: arriverà uno svincolato? "Tenderei ad escluderlo". Una campagna trasferimento che dice cosa? "Chiaramente la volontà di confermare l'identità della squadra e puntare sugli equilibri: tecnici, tattici e societari. Essere sostenibili nei fatti".