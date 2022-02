Covid, il bollettino: in provincia di Alessandria 532 contagi

ALESSANDRIA — Secondo i dati forniti dall'Unità di Crisi sull'andamento della pandemia, in provincia di Alessandria sono 532 i nuovi casi di positività al Covid registrati nelle ultime 24 ore. Si segnalano anche 3 decessi mentre i guariti sono 850. In Piemonte 6.912 contagi con tasso di positività pari al 10,3% a fronte di oltre 66mila tamponi processati. Diminuiscono i posti occupati nei reparti di terapia intensiva e anche le ospedalizzazioni.

La situazione dei contagi

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 6.912 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 5.165 dopo test antigenico), pari al 10,3% di 66.793 tamponi eseguiti, di cui 56.576 antigenici. Dei 6.912 nuovi casi gli asintomatici sono 5.605 (81,1%).

I casi sono così ripartiti: 5.101 screening, 1.302contatti di caso, 509 con indagine in corso.

Il totale dei casi positivi diventa 903.279, così suddivisi su base provinciale: 73.669 Alessandria, 41.398 Asti, 34.599 Biella, 123.686 Cuneo, 69.539Novara, 477.083 Torino, 31.999 Vercelli, 32.512 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.392 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 14.402 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono116 (-9 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1991 (-50rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 116.115. I tamponi diagnostici finora processati sono 14.530.499 (+ 66.793 rispetto a ieri).

I decessi diventano 12.672

Sono 15, uno di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

Il totale diventa quindi 12.672 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia: 1.679 Alessandria, 770 Asti, 483 Biella, 1.558 Cuneo, 1.024 Novara, 6.041 Torino, 582 Vercelli, 411 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 124 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

772.385 Guariti

I pazienti guariti diventano complessivamente 772.385(+ 12.007 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 64.674 Alessandria, 36.780 Asti, 29.252 Biella, 108.267 Cuneo, 62.479 Novara, 406.150 Torino, 27.337 Vercelli, 28.665 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 2.882 extraregione e 5.899 in fase di definizione.